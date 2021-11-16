انتبهوا لرائحة الأنفاس.. قد تدل على الإصابة بالسكري

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تحدث لدى المصابين بمرض السكري، والذين قد لا يعرف بعضهم أنهم مصابون بالمرض، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، ومنها أعراض في المعدة وأعراض أخرى غريبة مثل رائحة الأنفاس الفاكهية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن الهيئة قولها إن إعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم تشمل آلاماً في البطن ، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المقصود، وزيادة العطش وجفاف الفم والإرهاق وعدم وضوح الرؤية، وتجد أن رائحة أنفاسك فاكهية.

وتشير الهيئة إلى أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يكون خطيراً إذا أصبحت مستويات السكر في الدم مرتفعة جداً أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري فإن هذه التغييرات أكبر وتحدث لديهم في كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري".

وتلاحظ منظمة السكري الأسترالية أن هناك العديد من الأسباب الشائعة لارتفاع مستوى السكر في الدم بما في ذلك التوتر، وتضيف المنظمة أن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات دفعة واحدة يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news