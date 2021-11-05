كسل العين لدى الأطفال..الأسباب والأعراض والعلاج

المصدر: دوسلدورف -د ب أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن كسل العين هو حالة مرضية تصيب الأطفال وتحدث بسبب قيام إحدى العينين بإرسال صورة مشوشة فيهملها المخ ويعتمد فقط على الصورة المرسلة من العين السليمة.

أسباب كسل العين



أوضحت الرابطة أن أسباب كسل العين تتمثل :

الحَول إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) الخلقي تشوهات الجفن (تدلي الجفون) الأخطاء الانكسارية قصر النظر وطول النظر واللابؤرية

أعراض كسل العين

تتمثل أعراض كسل العين في

صعوبة التعرف على الأشياء إمالة الرأس إلى الجانب باستمرار سقوط جفن العين المصابة بشكل ملحوظ عدم تحرك العينين في نفس الاتجاه عدم تركيز العينين على نفس الصورة

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج العين الكسولة في الوقت المناسب، محذرة من أن إهمال العلاج يؤدي إلى فقدان البصر في هذه العين.

علاج كسل العين

يتم علاج كسل العين من خلال ارتداء نظارات وعدسات تصحيحية للرؤية وارتداء عصابة على العين السليمة لتشجيع العين الكسولة على العمل بصورة صحيحة. كما قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة لعلاج تدلي الجفن أو لإزالة المياه البيضاء.

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