«سامسونغ» تطلق بنطال جينز لهاتفها الذكي

المصدر: سول - د ب أ

أطلقت شركة سامسونغ بنطال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد المخصص لهاتفها الذكي Galaxy Z Flip3 5G.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سروال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد يشتمل على جيب جديد فوق الركبة اليمنى يمتاز بحجمه المثالي للهاتف الذكي.

ويقتصر إنتاج بنطال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد على 450 قطعة فقط بسعر يبلغ نحو 1052 دولارا أميركيا، ويتوفر عبر موقع الإنترنت الخاص بدار الأزياء Dr Denim.

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