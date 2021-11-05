«سامسونغ» تطلق بنطال جينز لهاتفها الذكي

المصدر:
  • سول - د ب أ
التاريخ:

أطلقت شركة سامسونغ بنطال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد المخصص لهاتفها الذكي Galaxy Z Flip3 5G.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سروال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد يشتمل على جيب جديد فوق الركبة اليمنى يمتاز بحجمه المثالي للهاتف الذكي.

ويقتصر إنتاج بنطال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد على 450 قطعة فقط بسعر يبلغ نحو 1052 دولارا أميركيا، ويتوفر عبر موقع الإنترنت الخاص بدار الأزياء Dr Denim.

 

طباعة
:
أعلى