سرطان المثانة .. أسباب المرض وأعراضه

المصدر: برلين -د ب أ

قال مركز أبحاث السرطان الألماني إن سرطان المثانة هو ورم خبيث ينشأ من الغشاء المخاطي للمثانة (الغشاء البولي).

أسباب سرطان المثانة

وأوضح المركز الألماني أن سرطان المثانة له أسباب عدة تتمثل:

التدخين العلاج الإشعاعي لأمراض سرطانية أخرى سوء استعمال المسكنات التعرض لمواد كيميائية في مكان العمل

أعراض سرطان المثانة

تتمثل أعراض الإصابة بسرطان المثانة في :

وجود دم في البول الاضطرار إلى التبول أكثر من المعتاد الشعور بالأم وحرقان أثناء التبول فقدان الشهية فقدان الوزن ألم في منطقة الحوض

ويعتمد علاج سرطان المثانة بشكل أساسي على المرحلة المرضية. ومن المهم تحديد حجم الورم وموقع ورم المثانة ومدى انتشاره ومدى سرعة نمو سرطان المثانة. ويتنوع العلاج بين الجراحة بالمنظار لاستئصال الورم السطحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. وفي الحالات الشديدة يتم استئصال المثانة وزراعة أخرى بدلا منها.

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