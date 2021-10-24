علامة في الرأس تدل على نقص فيتامين د

المصدر: متابعات - شريف مهدي

يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، لذا فإن نقصانه يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام، وإحدى علامات نقص فيتامين د هي تعرق فروة الرأس، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

في أشهر الصيف، يحصل غالبية الناس على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إننا لا ننتج ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس، لذا فنحن بحاجة إلى الحصول على فيتامين (د) من نظامك الغذائي. وقد يعاني حوالي 20 بالمائة من البالغين من نقص فيتامين (د).

ويتوفر فيتامين د الغذائي في عدة أنواع من الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد السمك واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة وصفار البيض.

وتعد الحالة المزاجية السيئة وضعف العضلات وزيادة الوزن يمكن أن تكون أيضاً من علامات نقص فيتامين د، وقد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة من هذا الفيتامين إلى إضعاف المناعة، كما يجب التأكيد أيضاً على أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضاراً، ولذلك إن شعرت بإنك تعاني من نقص فيتامين د فيرجى استشارة الطبيب الخاصة بك.

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