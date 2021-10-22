كيف تتجنب «الشيب» المبكر.. أعمل بهذه النصائح

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا نصائح مهمة وفقاً لخبراء وأطباء لتجنب ظهور الشعر الأبيض (الشيب) مبكراً، إذ ازدادت نسبة الشبان الذين يتخلل اللون الأبيض شعر رؤوسهم.

وحذرت الصحيفة من تجاهل نصائح الخبراء، وأبرزها الابتعاد عن التلوث الذي يعد أحد أهم الأسباب لجعل بصيلات الشعر ضعيفة وغير قادرة على إفراز اللون الأسود للشعر.

ومن النصائح أيضا تفادي الإجهاد والتوتر لأنهما سبب ارتفاع ضغط الدم، وحذرت من التدخين ومنتجات الشعر الكيماوية، وطالبت بنظام صحي آمن.
 

طباعة
أعلى