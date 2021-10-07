عيونك في خطر.. 5 أعراض للمياه البيضاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد أستاذ طب وجراحة العيون في القصر العيني الدكتور حازم ياسين، أن اكتشاف المياه البيضاء مبكرا، يحمي العينين من مضاعفات خطيرة قد تنتهي بفقدان البصر.

ونصح الدكتور حازم ياسين في ندوة تلفزيونية بالقاهرة،الأربعاء، بملاحظة الأعراض المبكرة للمياه البيضاء، وهي: ضبابية الرؤية نتيجة إعتام عدسة العين، فيما يزداد المظهر الغائم أمام العين بمرور الوقت، إضافة لصعوبة الرؤية في الظلام، ما يؤثر على قيادة السيارة ليلاً.

وتابع، أيضا الحساسية الزائدة تجاه الضوء والوهج، ورؤية الهالات والظلال الصفراء ما يعيق ممارسة المهام اليومية المعتادة، وسرعة الحاجة لتغيير النظارة نتيجة تدهور النظر، والرؤية المزدوجة ما يسبب الدوخة والدوار، وصعوبة قراءة الكلمات الصغيرة ما يحتاج للتحديق الشديد.

وخطورة المياه البيضاء على العين قد تؤثر على طبيعة حياة المريض، لأنها من المشكلات التي تصيب الكثير من الناس، بالحرج الشديد في كثير من الأحيان بسبب عدم وضوح الرؤية.

وتعرف المياه البيضاء بأنها تلك الحالة التي تصيب عدسة العين بالعتامة، وتتسبب في ضبابية الرؤية وعدم وضوحها، وغالبًا ما تحدث هذه الحالة بسبب التقدم الطبيعي في العمر.



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