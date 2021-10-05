المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

فيتامين د هو فيتامين مهم للغاية وله العديد من الوظائف الهامة لجميع أنحاء الجسم، ونقص فيتامين د شائع جدا عالمياً وتشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من انخفاض مستويات فيتامين في الدم، وفيما يلي نقدم لكم أبرز أعراض نقص فيتامين د وأهم الأطعمة الغنية به.

أحد أهم أدوار فيتامين د هو الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك حتى تتمكن من محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض، ويتفاعل مباشرة مع الخلايا المسؤولة عن مكافحة العدوى وفقاً لموقع "هيلث لاين" الأمريكي.

إذا كنت مريضاً خاصةً مع نزلات البرد أو الأنفلونزا ، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين د عاملاً مساهماً في زيادة التعب، ووجدت عدة دراسات أن تناول مكملات فيتامين د قد يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، لكن مع ضرورة أن يكون ذلك بوصفة طبية لأن زيادة فيتامين د عن الحد المسموح يؤدي أيضاً إلى العديد من الأضرار.

أعراض نقص فيتامين د

التعب والإرهاق.

آلام العظام والظهر.

المزاج المكتئب، خاصة عند كبار السن.

ضعف التئام الجروح.

هشاشة العظام.

تساقط الشعر.

آلام العضلات.

السمنة.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د

يتكون علاج نقص فيتامين د بشكل أساسي من المكملات إذا قرر طبيبك أنك تفتقر بالفعل إليه، ويجب أن تطلب من طبيبك توصيات محددة لضمان تناول الجرعة الصحيحة سواء حبوب أو حقن حتى لا تتضرر من زيادة الجرعة عن المطلوب، فضلاً عن أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين د يمكنك أن تضمها إلى نظامك الغذائي، ومنها:

السمك

صفار البيض

الحبوب المدعمة

الحليب والعصائر المضاف إليها فيتامين د

الزبادي

لحم كبد البقر

ونظراً لأن ضوء الشمس هو أيضاً مصدر طبيعي لفيتامين د، فقد يوصي طبيبك بالخروج كثيراً في توقيتات محددة من اليوم حتى تتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

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