اين تذهب.. «جميرا فندق الخور».. وجهة مميزة لتذوق أشهى النكهات

يقدم «جميرا فندق الخور»، وجهة الفنون وأنماط الحياة العصرية والأنيقة في قلب مدينة دبي، قائمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات خلال شهر سبتمبر، التي تلبي جميع تطلعات ضيوفه الراغبين في قضاء أمسية ممتعة مع الأهل والأصدقاء، أو تذوق أشهى النكهات على مائدة برانش الجمعة العائلي، أو الاسترخاء والاستجمام بعيداً عن صخب الحياة اليومية في وجهة هادئة مفعمة بالرفاهية.

وبدءاً من تجارب البرانش العائلية في مطعم «نوماد الأطباق الشهية»، وصولاً إلى يوم مثالي بجوار المسبح وجلسات العناية الشخصية في المنتجع الصحي «أكارو» الحائز على الجوائز، وجلسات اللياقة البدنية في «نادي أفياشن»، يوفر الفندق وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات خلال شهر سبتمبر. ومن الفعاليات والأنشطة المميزة في الفندق:

برانش الجمعة العائلي في مطعم نوماد يقدم مطعم «نوماد» مفهوماً جديداً لتجربة برانش يوم الجمعة مع تشكيلة من أشهى الأطباق الرئيسة المستوحاة من أشهر المطابخ الأوروبية والعالمية، التي يتم تقديمها بطريقة فريدة على الطاولات باستخدام مجموعة من القدور والمقالي والألواح الخشبية.

برانش مع تشكيلة من العصائر والمشروبات الغازية مقابل 150 درهماً و95 درهماً للطفل (4-11 عاماً): يمكن للأطفال دون سن الثالثة الاستمتاع بأشهى المأكولات مجاناً، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالدخول إلى المسبح مقابل 25 درهماً للشخص، كل جمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً.

وجبة البرانش وأنشطة الرسم: فرصة قيّمة لاستكشاف القدرات الفنية في مجال الرسم كل يوم جمعة أثناء تناول وجبة البرانش العائلية اللذيذة في مطعم «نوماد» من الساعة 3:15 ظهراً لغاية الساعة السادسة مساءً 390 درهماً للشخص.

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