أسباب انتفاخ البطن.. و3 حلول للتخلص من كثرة الغازات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت عضو الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، الدكتورة فيولا أندرسن، بأن انتفاخ البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في الأمعاء. وأوضحت أن كثرة الغازات في الأمعاء لها أسباب عدة، أبرزها صعوبات هضم سكر الحليب (اللاكتوز) وسكر الفاكهة (الفركتوز) والتمركز الخاطئ لبكتيريا الأمعاء وابتلاع الكثير من الهواء بفعل تناول الطعام بسرعة.

ويرجع انتفاخ البطن أيضاً إلى بعض الأغذية والمشروبات مثل المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات والكرنب ومنتجات الحبوب الكاملة وبعض الخضروات والفواكه والبذور الزيتية والمكسرات.

بينما قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا فرايتاج-تسيجلر إنه يمكن مواجهة انتفاخ البطن من خلال بعض الحلول.. ومنها:

1- استبدال أغذية بأخرى يسهل هضمها، على سبيل المثال ينبغي تناول خبر القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعماً بدلا من الخشن، وتناول الكرنب المدبب بدلاً من الكرنب الأبيض والعدس الأحمر بدلاً من الأصفر.

2 - يمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل أيضاً في الحد من نشوء الغازات المزعجة، خاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والريحان الطازج والشبت والزعتر.

3 - تعد الرياضة سلاحاً فعالاً لمحاربة انتفاخ البطن؛ إذ إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم التخلص من الغازات المزعجة.

وإذا لم تفلح كل هذه السبل في مواجهة انتفاخ البطن، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الانتفاخ يحدث بشكل متكرر ومصحوباً بآلام بالبطن. ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى الأدوية، التي تعمل على ربط الغازات.

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