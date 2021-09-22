صحة.. تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية بقدر ممارسة التمارين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أفاد خبراء صحة بأن عملية تنظيف المنزل يمكن أن تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ما يجعلها تقارن بجلسة تمارين صغيرة، إن لم تكن أفضل.

وقال مدرب اللياقة، هنري سيبلاجيفس: «يمكن لمتوسط جلسة تنظيف في المنزل أن تحرق بسرعة سعرات حرارية أقل من جلسة تمارين قصيرة»، وينصح من يفكرون في تنظيف المنزل بألا يقللوا من قيمة ذلك.

وأفضل طريقة لمباشرة تنظيف المنزل هي بالاستماع للموسيقى والرقص قليلاً أيضاً، وبالتالي قد لا يلحظ المرء أنه يقوم بالتنظيف، كما أن ذلك تعديل رائع إذا لم يكن يشعر بميل لممارسة رياضة معينة.

وعلى كل حال، من الأفضل التحرك بطريقة يستمتع بها المرء بدلاً من إجبار النفس على عمل لا تريده.

وكمية الدهون التي يمكن حرقها خلال مهام التنظيف البسيطة مرتفع على نحو مذهل. وفي المتوسط، تحرق الحركات التي تتم لتنظيف النافذة، مثلاً، 320 سعرة حرارية في الساعة عندما يتم فعلها بكثافة، بحسب رابطة المستهلك الألمانية.

أما صعود ونزول السلم فهو مثل صعود ونزول الدرج، ويحسن القدرة على التحمل، بينما محاولة الوصول للجزء العلوي من النافذة لتنظيفها تعد نوعاً من تمارين الإطالة.

وإذا أراد المرء حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال عملية التنظيف، فإن 15 دقيقة من المسح تحرق نحو 200 سعرة حرارية، بينما تنظيف البلاط أو ما شابه يمكن أن يحرق نحو 75 سعرة حرارية في المدة نفسها من الوقت، وكلاهما بمثابة تمرين للذراعين.

15 دقيقة من المسح تحرق نحو 200 سعرة حرارية، بينما تنظيف البلاط أو ما شابه يمكن أن يحرق نحو 75 سعرة.

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