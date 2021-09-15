صحة.. 9 فيتامينات تحافظ على تاج الرأس

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أوردت مجلة «Instyle» المعنية بالجمال والموضة أن الفيتامينات تعدّ سر صحة وجمال الشعر، إذ إنها تساعد على نمو الشعر وتعمل على تقوية بنيته، ومن ثم حماية «تاج الرأس» من التقصف والتساقط.

وأوضحت المجلة أن الشعر يحتاج إلى تسع فيتامينات:

• يعزز فيتامين A نمو الخلايا، وينظم إنتاج الدهون، ويعزز فروة الرأس الصحية.

• فيتامين B3 (النياسين) يمد الشعر بالأوكسجين، ويمنع تساقط الشعر الدائري.

• فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك) يحمي الشعر من الشيب.

• فيتامين B9 (حمض الفوليك) يعزّز تجديد الخلايا، ويعمل ضد تساقط الشعر.

• فيتامين B12 له تأثير إيجابي في نمو الشعر.

• فيتامين C (حمض الأسكوربيك) يحفز تكوين الكولاجين، ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية الشعر من الأضرار البيئية.

• فيتامين D يدعم نمو الشعر.

• يقوي فيتامين E جذور الشعر، ويمنع الضرر الناجم عن التأثيرات البيئية.

• فيتامين H (البيوتين) يساعد في تقوية الشعر.

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