تحذير صادم لمحبي البطيخ.. خبير سموم: انتبهوا إلى أخطر جزء فيه!

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في تحذير قد يكون غير سار لمحبي البطيخ، قال بروفيسور روسي في العلوم الطبية إن قشر البطيخ الخارجي والداخلي يمكن أن يشكل خطراً على الصحة، بسبب احتفاظه بأعلى تركيز من المبيدات التي تستخدم في الزراعة غالباً.

وأوضح البروفيسور وطبيب السموم الدكتور ميخائيل كوتوشوف أن الخطورة تعود إلى أن المبيدات المركّزة، المستخدمة في الزراعة في أحيان كثيرة، تبقى معلقة في قشور البطيخ، مشيراً إلى أنه عند اختيار البطيخ يجب الانتباه إلى مظهره، كما أن البطيخ المخطط ليس بالضرورة أن يكون آمناً بالمطلق، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن موقع aif.ru الروسي.

وأضافت الوكالة أن أخصائية الغدد الصماء في عيادة جامعة موسكو الحكومية زوكرا بافلوفا، ذكرت سابقاً أن «أخطر شيء في البطيخ هو الفركتوز»، إذ يطلق شعوراً في الجسم يشبه الجوع، ما يدفع الشخص إلى الرغبة في تناول الطعام، حتى لو تناول كميات كبيرة من البطيخ، معتبرة أن ذلك قد يتسبب بزيادة الوزن والسمنة.

ونصحت بتناول البطيخ فقط بعد وجبة كاملة، بكمية مسموحة، وهي: 200 إلى 300 غرام فحسب.

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