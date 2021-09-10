أين تذهب.. «سوق المرفأ» يستضيف فعالية السيارات الخارقة

المصدر: الامارات لايوم

يستضيف «سوق المرفأ»، في «جزر ديرة»، المركز التجاري الجديد على الواجهة البحرية، التابع لـ«نخيل»، معرضاً للسيارات الخارقة، يضم مجموعة من المركبات الأكثر شهرة في هذا المجال اليوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً إلى 10 ليلاً، وهو ما يجعله حدثاً يستحق الاستكشاف.

ويشهد المعرض الذي يقام في «القرية 4» في «سوق المرفأ» عرضاً مشوقاً لأكثر من 150 سيارة كلاسيكية وقديمة ورياضية، إضافة إلى السيارات ذات الدفع الرباعي.

ويشكل الحدث الذي ينظمه «سوق المرفأ»، بالتعاون مع 21 من أندية السيارات الأكثر شهرة في دبي، مناسبة فريدة من نوعها لمشاهدة المحركات القوية والتصاميم الفريدة من نوعها، التي تستهوي عشّاق السيارات والاستمتاع بمجموعة من الطرز الرياضية والكلاسيكية والخارقة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، مثل: «فورد موستانغ» و«دودج تشالجنر هيلكات» و«نيسانGT-R R35» و«نيسان z» و«تويوتا سوبرا» و«كامارو» و«جيب» و«إف جي كروزر»، وغيرها الكثير.

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