صحة.. 3 أسلحة لمحاربة الرؤوس السوداء

المصدر: ميونيخ . د.ب.أ

أوردت مجلة «Elle» أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب زيادة الإفرازات الدهنية في البشرة وتعذر تصريفها عبر المسام، مع تراكم الأوساخ وبقايا المكياج وخلايا الجلد الميتة. وأشارت إلى أنه عندما تتعرض هذه الشوائب للأكسجين، فإنها تتأكسد، ومن ثم تتخذ اللون الأسود.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء، التي تسلب البشرة جمالها، بواسطة ثلاثة أسلحة رئيسة.

1 - حمض الساليسيليك

يُعد حمض الساليسيليك سلاحاً فعالاً لمحاربة الرؤوس السوداء، إذ يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا، كما أنه يخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة ويحد من فرط الإفرازات الدهنية.

ويمكن استخدام حمض الساليسيليك في صورة مستحضرات تنظيف ومستحضرات تقشير.

2 - بودرة الفضة

بودرة الفضة تعد بمثابة عصا سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء، إذ إنها تحتوي على أكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم، التي تعمل على تنظيف البشرة وامتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة.

ويتم ترطيب قطعة قطنية بماء ساخن وغمسها في بودرة الفضة، ثم مسح موضع الرؤوس السوداء بها، وتركها لمدة 10 دقائق كي تؤتي مفعولها، ثم غسل البشرة بالتونر.

3 - الكربون النشط

يساعد الكربون النشط البشرة على التخلص من الأوساخ والبكتيريا والإفرازات الدهنية الزائدة. ويمكن استخدام الفحم النشط في صورة ماسك تقشير.

وللحيلولة دون نشوء الرؤوس السوداء من الأساس تنصح مجلة «Elle» بتجنب لمس الأصابع للبشرة قدر الإمكان، خصوصاً إذا لم تكن نظيفة، مع مراعاة ترطيب البشرة بانتظام، لأن جفاف البشرة يجعل المسام أكبر حجماً ويعزز زيادة الإفرازات الدهنية، بالإضافة إلى الابتعاد عن مستحضرات العناية والتجميل المحتوية على مواد فعالة تهاجم البشرة مثل الكحول والمينثول.

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