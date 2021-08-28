5 فواكه قليلة السعرات تغني عن الحلويات.. وأخرى يجب تناولها بحذر

المصدر: برلين - د.ب.أ

يبحث كثيرون عن بديل صحي للسكريات والحلويات، يحتوي على سعرات حرارية أقل. ويرى خبراء تغذية أن الفاكهة خيار مثالي، وتعتبر مثلاً بديلاً صحياً للشوكولاتة عند الرغبة في سد النهم للسكريات؛ علاوة على كون الفاكهة بمثابة كنز من المعادن والفيتامينات.. وهنا خمسة من أبرزها.

التوت

من جهتها، قالت خبيرة التغذية الألمانية سوزانا أومباخ إن التوت غني بفيتامين E، ويمتاز بمحتواه العالي من مادة «أنثوسيان»، التي تعمل على حماية الخلايا وتحارب التوتر النفسي. والتوت أيضاً غني بفيتامين C ويزخر بمعدن السيلينيوم المهم لصحة وجمال الشعر والأظافر.

البطيخ

ويمتاز البطيخ بأنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 جرام منه على 37 سعراً حراريا، بينما 100 غرام من الشمام تحتوي على 54 سعراً حرارياً.

الشمام

أما الشمام فيمتاز هو الآخر بمحتواه العالي من فيتامين C، بينما يحتوي البطيخ على مركبات النبات الثانوية. ويساعد البطيخ والشمام على سد العطش؛ لأن الماء يشكل نسبة تصل إلى 95% منهما.

الفراولة

أفاد أخصائي التغذية الألماني ماتياس ريدل بأن الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من الليمون والبرتقال، كما أنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين B1 وفيتامين K، بالإضافة إلى كونها غنية بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنجنيز.

وتمتاز الفراولة أيضا بأنها قليلة السكر وقليلة السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منها على نحو 32 سعراً حرارياً.

كما تزخر الفراولة بمركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات وقاتل للجراثيم المسببة للأمراض، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان.

الكرز

أيضاً يعد الكرز كنزاً من المعادن؛ إذ إنه يشتمل على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

باعتدال

شددت خبيرة التغذية الألمانية أومباخ على أن هناك فواكه ينبغي تناولها بكميات معتدلة مثل العنب والموز؛ نظراً لاحتوائها على السكر بنسبة كبيرة.

ومن المعروف أن الإفراط في تناول سكر الفاكهة (الفركتوز) يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي، كما أنه يشكل عبئاً على الكبد؛ إذ يقوم الكبد بإنتاج الدهون من سكر الفاكهة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالكبد الدهني وداء السكري.

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