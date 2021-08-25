«ماكدونالدز» توقف بيع «الميلك شيك» في بريطانيا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توقّفت «ماكدونالدز» عن بيع شراب «ميلك شيك» والمشروبات المعبّأة في زجاجات في غالب مناطق بريطانيا، بسبب مشاكل في سلسلة الإمدادات، كما أفادت المجموعة الأميركية.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه «نواجه، على غرار غالبية بائعي التجزئة، بعض المشاكل راهناً في سلسلة الإمدادات... والمشروبات المعبأة في زجاجات والميلك شيك مقطوعة راهناً» في فروع في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال ناطق باسم «ماكدونالدز» إن السلسلة تعمل على حلّ المشكلة «في أسرع وقت ممكن».

وجاء هذا الإعلان بعدما كشفت مجموعة «ناندوز» الجنوب إفريقية الأسبوع الماضي أنه تعذّر عليها توفير ما يكفي من الدجاج، فاضطرت إلى إغلاق نحو 50 فرعاً في بريطانيا بسبب نقص في اليد العاملة لدى المزوّدين، وانخفاض عدد سائقي شاحنات نقل البضائع.

وتسبب تفشّي وباء كوفيد-19 وتدابير العزل لمن يحتمل أن يكونوا قد خالطوا مصابين بنقص في اليد العاملة لدى بعض منتجي الأغذية، في حين يعزى نقص العمّال وسائقي الشاحنات أيضاً إلى البريكست الذي قلّص من عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المخوّلين العمل في بريطانيا.

وكانت شركة «كاي اف سي» لوجبات الدجاج السريعة قد غرّدت في 11 الجاري أنه من الممكن أن تكون بعض المنتجات غير متوافّرة وبعض الأغلفة مختلفة عن العادة بسبب «اضطرابات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news