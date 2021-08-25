صحة.. أعراض تنذر بالتهاب المريء التحسسي لدى الصغار

المصدر: كولن ■ د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال غالباً ما يصاحب أمراض الحساسية، مثل التهاب الأنف التحسسي، أو الربو التحسسي، أو الإكزيما.

وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال تتمثل في صعوبة بلع الطعام الصلب والجاف، والألم خلف عظم القص، والإحساس بالحرقان في المريء، وآلام البطن والقيء والإسهال وفقدان الوزن.

ويُعدّ حليب البقر والبيض وفول الصويا والفول السوداني والمأكولات البحرية ودقيق القمح من أكثر مسببات الحساسية شيوعاً المرتبطة بالتهاب المريء التحسسي. ويشتبه في أن الأسباب الجينية مسؤولة جزئياً عن رد الفعل التحسسي هذا.

ويساعد تجنب مسببات الحساسية أولاً في تخفيف الأعراض. ويتعين على الآباء تقديم الأطعمة اللبنية والسائلة لتسهيل عملية البلع لدى الأطفال. وبعد بضعة أسابيع يقرر الطبيب ما إذا كان بإمكان الطفل العودة ببطء إلى نظام غذائي مختلط عادي.

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