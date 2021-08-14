النصف_الحلو.. «دولتشي غابانا».. نظارات شمسية بتصاميم أنيقة ومثالية

المصدر: الامارات اليوم

تجسد نظارات عين القطة الكبيرة الجانب الجذاب لكل امرأة. وتقدم العدسات الداكنة لمحة عن وجه مرتديها بفضل التوازن المثالي بين المواد الصلبة والفراغات، بينما تم تزيين الأذرع القوية بشعار DG المتشابك وشريط بزاوية من المعدن الذهبي. متوافرة بخيارات ألوان الأسود وهافانا التقليدية مع عدسات متدرجة اللون في ظل العسل الجديد مع عدسات رمادية صفراء بدرجتين.

نظارة شمسية من ألياف النايلون بتصميم مربع أنيق، متوافرة في الخلف، هافانا وكهرمان، مع عدسات متدرجة الألوان. يخلق الشكل الهندسي النظيف تأثيراً مغرياً ومتطوراً. تم تزيين المعابد الجديدة ذات الفتحات مع حرف DG المتشابك الذي تم إدخاله بأناقة في المفصلة.

نموذج كبير وأنيق. يتكون المظهر الجانبي من سلك معدني رفيع أصفر أو ذهبي وردي يؤطر الجزء العلوي من واجهة الإطار، بينما يتم تطبيق حرف DG متشابك على العدسات. تتجلى اليد المستخدمة في الخياطة أيضاً في المعابد الجديدة غير المتكافئة، المحفورة بزخارف grosgrain ومزودة بأطراف من ألياف النايلون.

هذه النظارات الشمسية المتطورة المصنوعة من المعدن الأصفر أو الذهبي الوردي مع عدسات متدرجة باللون الأسود وهافانا والوردي تستعير شكل الشعلة من مجموعة إكسسوارات Dolce & Gabbana AMORE. تظهر هذه القطعة من المجوهرات الساحرة في الفتحتين اللتين تزينان العدسات المربعة الكبيرة، حيث يتم إرفاق المعابد المزينة بالشكل نفسه.

إصدار DG AMORE من نموذج عين القط - تصميم مبدع ينضح بالأنوثة الكلاسيكية - مميز عن شكل الشعلة المعدنية الذهبية التي توحد بدقة أسلاك العين لتشكيل جسر مرتفع ونحيل. تم تزيين هذا الطراز المصنوع من ألياف النايلون بشكل إضافي بحرف DG ذهبي كبير على الصدغين، ويأتي باللون الأسود وهافانا وتان مع عدسات متدرجة في الظلال.

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