نصائح للعناية بالبشرة حول العينين

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

أصبح من المستحيل الابتعاد عن هواتفنا المحمولة وأجهزتنا الرقمية الأخرى، وعادة ما تبوء محاولات تقليل وقت استعمالنا لتلك الأجهزة بالفشل. فمع ازدياد استعمالنا للشاشات في حياتنا اليومية، أصبح لا مفر من إجهاد العينين. وقد تبدأ بعض الخطوط الرفيعة في التسرب إلى المنطقة المحيطة بالعينين، ما يضيف بضع سنين إضافية إلى العمر.

وفي حين يُنصح بالإقلال من التحديق وإجهاد عيوننا في استعمال الأجهزة، إلا أن أكثر الطرق الفعالة لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة تتمثل في استخدام منتجات العينين المصممة خصيصاً لمحاربة علامات التقدم بالعمر، بل قد تساعدك هذه المنتجات في أن تبدين أصغر سناً. وفي ما يلي يقدم خبراء «هيربال إيسنشيالز» بعض النصائح حول أهمية العناية بالعينين، وكيفية اختيار المنتجات المناسبة:

أنحف بشرة

المنطقة المحيطة بالعينين تحتوي على أنحف بشرة في الجسم، ومحيط العينين يحتوي على أنحف وأرق بشرة في الجسم بأكمله، وهي منطقة حساسة للغاية. تفتقر الجفون إلى الغدد الدهنية، لذا فهي عرضة للجفاف. ومع تقدم عمر البشرة تميل إلى الجفاف أكثر من ذي قبل؛ حيث تبدأ الغدد الدهنية في إنتاج نسبة أقل من الدهون. ولذلك، تساعد منتجات العناية بالعنين، التي تحتوي على مكونات مرطبة على تقليل الانتفاخ حول العين ومنع الجفاف في هذه المنطقة.

عليكِ استخدام كريم للعينين وليس أي مرطب للوجه فحسب، وصُممت كريمات وجل العينين خصيصاً لاستخدامها في المنطقة المحيطة بالعينين، ما يجعلها أكثر أماناً وفائدة.

مكونات مهمة

يعمل حمض الهيالورونيك على ترطيب ونضارة البشرة، بينما يعمل فيتامين E على تلطيف وتغذية البشرة الحساسة، أما فيتامين C فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية مع خصائص تفتيح البشرة. كما نحب أيضاً زهرة العطاس في منتجات العناية بالعينين؛ لأنها معروفة بتقليلها ظهور الهالات السوداء.

نصائح عملية

ربتي برفق الكريم أو السيروم حول العينين بإصبع البنصر، وتجنبي الفرك أو السحب. دعي المنتج يُمتص تماماً قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة الأخرى وقبل المكياج. حافظي على استخدام ماسكات العينين، التي تم تبريدها في الثلاجة مسبقاً، وتعاملي مع منطقة العين برفق عند وضع المكياج أو إزالته.

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