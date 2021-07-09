أين تذهب.. «سوس» مفهوم العشاء الأميركي العصري

المصدر: الامارات اليوم

افتتح «سوس»، مفهوم أميركان داينر عصري، الذي ينتمي لأطباق العشاء الكلاسيكية من الخمسينات، مقره الجديد على قناة دبي.

وتشمل السلطات سلطة أميركا تاكو، وسلطة الدجاج المشوي، وسلطة الكينوا والعسل والليمون.

ولدى «سوس» المزيد من الأطباق المميزة التي تستحق التذوق، بما في ذلك برغر لحم واغيو سيجنتشر، وهوت دوغ، وبلو تشيز سلايدر، وتكس مكس بيف سلايدر.

كما يقدم قائمة طعام للأطفال كيدز كلاسيك هوت دوغ وسلايدر دجاج كيدز، إضافة إلى كيدز ماك.

كما يقدم «سوس» مجموعة متنوعة من المنتجات البسيطة والعصرية والمطلوبة من الأطعمة والمشروبات والحلويات، تشمل بعض عناصر القائمة القياسية البرغر والنقانق المقلية، والسلطات والبيتزا والسندويشات، والميلك شيك والبراونيز.

وعلى الرغم من أن مفهوم «سوس» أن يظل وفياً للعشاء الأميركي النموذجي، إلا أنه يتضمن أيضاً اندماجاً من بلدان مختلفة، تشمل الصلصات والأطباق الهندية والمحلية والشرقية بأذواقها.

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