أكبر رجل على قيد الحياة في العالم: هذا سر عمري المديد

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اليوم الأربعاء أن أكبر رجل لا يزال على قيد الحياة في العالم، هو إميليو فلوريس ماركيز المتحدر من بورتوريكو والبالغ 112 عاماً و326 يوماً.

الرجل المولود في الثامن من أغسطس 1908 في جزر الكاريبي والذي يسميه أقاربه «دون ميلو»، هو الابن الثاني في عائلة تضم 11 ولداً.

وترك المدرسة بعد ثلاث سنوات من التحصيل العلمي بهدف مساعدة والده في زراعة قصب السكر. وكان هذا الأخ الأكبر مسؤولاً عن الأعمال المنزلية والاهتمام بأشقائه وشقيقاته الأحياء البالغ عددهم تسعة.

وعن سر عمره المديد، قال ماركيز «والدي ربّاني بحب وعلمني أن أحب الجميع. لطالما قال لنا، أنا وأشقائي، بأن نصنع الخير ونتشارك كل شيء مع الآخرين».

ولإميليو فلوريس ماركيز أربعة أبناء، اثنان منهم متوفيان، من زوجته أندريا بيريز دي فلوريس التي توفيت سنة 2010 بعد زواج استمر 75 عاماً.

ورغم عمره القياسي، لا يعاني ماركيز سوى من الصمم، كما أنه وضع جهازاً لتنظيم ضربات القلب في سن 101 سنة.





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