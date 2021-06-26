النصف_الحلو.. فاونديشن بريسم ليبر سرّ الإطلالة المتوهّجة

المصدر: الامارات اليوم

اشتعلت شرارة مجموعة بريسم ليبر من روعة الضوء الطبيعي، فرغبت علامة جيڤنشي في الاستفادة منه قدر الإمكان.

ويشتق اسم هذه المجموعة من قدرتها على توزيع الضوء على كل أنحاء البشرة، ومن التأثير الطبيعي الذي تضفيه، ومن قوامها الخفيف الذي يسمح للبشرة بالتنفس. تضم مجموعة بريسم ليبر أربع بودرات سائبة، وتتميز بخصائصها التي تُحسن جودة البشرة، وتخفي شوائبها، لتكتمل روعتها مع العلبة الراقية التي تحمل شعار جيڤنشي. ومنذ إطلاق المجموعة، أثبتت هذه الأخيرة أنها عنوان لعكس الضوء الطبيعي، وبذلك أثبتت جيڤنشي أنها العلامة التجارية الرائدة في مجال إضفاء التوهج والإشراق.

بهذه الروح، تقدم علامة جيڤنشي الآن فاونديشن بريسم ليبر سكين كيرينغ غلو الذي يرتقي بالمكياج إلى آفاق جديدة، بفضل تركيبته التي تحتوي على 90% من مكونات العناية بالبشرة. يترك فاونديشن بريسم ليبر سكين كيرينغ غلو تأثيراً نهائياً ندياً وشفافاً ومشرقاً، بينما يعمل على ترطيب البشرة، وتعزيز إشراقها وجودتها بشكل عام. تجمع هذه التركيبة المتطورة المكياج مع العناية بالبشرة، وتتألف من 97% من المكونات الطبيعية، التي تعزز الإشراق، بينما تسمح للبشرة بالتنفس للحصول على أقصى درجات التوهج.

ولا شك في أن هذا الفاونديشن هو مثالي، إذ يُعزز إشراق البشرة، ويعتني بها جيداً لتتألق بجودة أفضل يوماً تلو الآخر. تعرفي إلى فاونديشن بريسم ليبر سكين كيرينغ غلو، الذي يجمع بين تأثير المكياج الطبيعي وفوائد العناية بالبشرة الفعالة. التركيبة الأفضل لبشرة نضرة ومتألقة. بكلمة واحدة.. مثالية.

وكونه يتألف من 50% من المياه، يتمتع فاونديشن بريسم ليبر سكين كيرينغ غلو بقوام سائل متعدد الفوائد، يسهل تطبيقه على البشرة.

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