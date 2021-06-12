النصف_الحلو.. «PRADA EYEWEAR» نظارات شمسية للصيف والشتاء

المصدر: الامارات اليوم

يعتقد الكثير من الناس أن النظارات الشمسية مجرد إكسسوارات، ويعتقد البعض أنه بسبب عدم وجود ضوء شمس قوي، لا يحتاجون إلى ارتداء النظارات الشمسية في الشتاء.

لكن في الحقيقة هناك بعض الأشياء التي تجعل من الضروري بالنسبة لك ارتداء النظارات الشمسية طوال العام، الصيف والشتاء. وهي واحدة من الإكسسوارات الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها، خصوصاً في فصل الصيف، فهي تضيف للإطلالة مزيداً من الأناقة بطريقة سهلة للغاية. وأطلقت «PRADA EYEWEAR»، أخيراً، مجموعة نظارات للنساء وللرجال لموسم ربيع/‏صيف 2021، وتستكشف مجموعة نظارات «Prada Eyewear» لموسم ربيع/‏صيف 2021 المدرسة الكلاسيكية والمعاصرة في مجموعة جديدة يتجلى فيها اتحاد العناصر الأيقونية والتصميم العصري في تعريف جديد للتناسق.وتعبر مجموعة «Prada Scultoreo» الخاصة عن الروح الطليعية للعلامة التجارية، حيث تسلط الموديلات الضوء على تصميم أيقوني جديد لشعار مثلث «Prada» التقليدي، مع إطارات ثلاثية الأبعاد وتصاميم عصرية للغاية.

النظارة من الإكسسوارات التي لا يمكن التخلي عنها في الصيف.

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