كيف تتصرف إذا دخل دبور السيارة؟.. الحل بسيط

المصدر: برلين - د.ب.أ

في بعض الأحيان قد يتوغل دبور، أو حشرة ما، داخل السيارة خلال فصل الصيف.. فما العمل حينئذ؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح نادي السيارات «أوروبا» أنه ينبغي على قائد السيارة التحلي بالهدوء والتريث؛ إذ لا ينبغي توجيه المقود بعنف أو القيام بكبح السيارة على نحو مفاجئ، تجنباً لوقوع حادث.

وبدلاً من ذلك، ينبغي خفض سرعة السيارة تدريجياً مع مراعاة الحركة المرورية، ثم إيقاف السيارة في أقرب فرصة آمنة - في ساحة انتظار مثلاً - ثم فتح كل نوافذ السيارة، حتى يخرج الدبور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news