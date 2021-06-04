أين تذهب.. مغامرة الأحلام لعشّاق الطعام في فنادق «حياة دبي»

المصدر: الامارات اليوم

تفضّل بزيارة 17 مطعماً في فنادق حياة دبي طيلة شهر يونيو، واستفِد من قائمة محدّدة حصريّة مؤلّفة من ثلاثة أطباق بأسعار تبدأ من 125 درهماً. عند زيارة المطاعم الـ17، لتحظى بفرصة الفوز بعطلة محلية مضمونة أو جرّب بعض المطاعم لكي تحظى بفرصة الفوز بعطلة لثلاث ليالٍ في أي من فنادق حياة حول العالم.

إذ تُطلق فنادق حياة دبي مغامرة شهيّة هي الأولى من نوعها طيلة شهر يونيو، تُقدّم الفنادق المشارِكة في هذه المغامرة، وتشمل فندق غراند حياة دبي وحياة ريجنسي خور دبي وبارك حياة دبي وحياة بليس دبي جميرا وأنداز دبي النخلة، قوائم طعام حصرية مؤلّفة من ثلاثة أطباق في 17 من أشهر المطاعم في المدينة. وبفضل مشاركة 17 مطعماً، هناك ما يرضي جميع الأذواق، فمطعم «كازا دي تاباس» في بارك حياة دبي يُقدّم الأطباق الإسبانية الأصيلة ومقبّلات التاباس التقليدية وسط أجواء لاتينية بامتياز. لتذوّق أشهى أنواع السوشي والتمتّع بمناظر البحر، ندعوك إلى زيارة مطعم «هانامي» في فندق أنداز دبي النخلة. أمّا إذا كنت تشتهي المأكولات اليابانية وسط المدينة، فجرّب مطعم «مياكو» في فندق حياة ريجنسي دبي. تحلو السهرة في مطعم «إيف بنتهاوس» مع أشهى المشروبات والوجبات الخفيفة. بانتظار عشّاق ثمار البحر ما لذّ وطاب من المأكولات البحرية في أحد أقدم المطاعم في دبي، مطعم «بيبر كراب» في غراند حياة دبي.

و منحت فنادق حياة دبي عشّاق الطعام فرصة لاختبارها كلّها، حيث يفوز أوّل 10 ضيوف يزورون كل المطاعم المشاركة في فنادق حياة بعطلة محلية لشخصَين.

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