عزيزتي-حواء.. طلاء الأظافر يسطع بالأصفر في صيف 2021

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يسطع طلاء الأظافر باللون الأصفر في صيف 2021، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تشيع أجواء التفاؤل والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن طلاء الأظافر الأصفر يطل بطيف لوني واسع يمتد من الأصفر الليموني الفاتح مروراً بالأصفر الخردلي الداكن، وصولاً إلى الأصفر النيون الفاقع.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مَن ترغب في إطلالة هادئة يمكنها تزيين أظافرها بطريقة الأظافر الفرنسية «French Nails» باللون الأصفر أو درجات الباستيل الحالمة المحتوية على اللون الأصفر.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تزيين أظافرها بالأصفر مع الأحمر القوي بنمط كتل الألوان (Color Block) اللافت للأنظار، والذي يعكس ثقة المرأة بنفسها وتفرّد أسلوبها عن الأخريات.

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