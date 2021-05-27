«عزيزتي حواء».. 4 خيارات لإطلالة صيفية رياضية

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

الاهتمام بالصحة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها، خصوصاً بعد فترة شهر رمضان المبارك، ويحرص المهتمون بلياقتهم البدنية وصحتهم الجسدية على الاستمرار بممارسة التمارين الرياضية، مع تغييرات قليلة إلى حد ما.

إلا أن التحدي، الذي يواجهه معظم الرياضيين، يتمثل في اختيار الملابس الرياضية المناسبة. هل تعانون المشكلة ذاتها؟ يقدم خبراء «ماكس فاشن» مجموعة من النصائح والخيارات للذين يهتمون بهذه الأمور مع التركيز على تعزيز الراحة إلى أقصى قدر ممكن.

1- أحادية اللون

يبدو الرياضيون أكثر أناقة عند ارتداء لباس بلون واحد. وتعدّ المجموعة أحادية اللون المتطوّرة خياراً مثالياً في صالة الألعاب الرياضية وخارجها. ويمكنك اختيار بلوزات متناسقة وبنطال رياضي إلى الكاحل بألوان أحادية اللون. حافظي على هذه الطاقة الرياضية عبر تنسيقها مع الأحذية الرياضية المفضلة لديك.

2- راحة استثنائية

توفر الألبسة الرياضية راحة استثنائية، ويمكنها أن تمنح طلة أنيقة بشكل مدهش، لذا اختاري ألواناً وطبعات نابضة بالحياة مثل (تي شيرت) أخضر زيتي مخطط وسراويل قصيرة تمنحك طلة مميزة في النادي الرياضي وخارجه.

3- طلة حيوية

الـ(تي شيرت) سريع الجفاف يعدّ القطعة الأكثر توافراً في مجموعات الملابس الرياضية للرجال. ويمكن إقرانها مع بنطال رياضي أو شورت، لمنح مرتديها طلة مميزة داخل الصالة الرياضية وخارجها. احرص على ارتدائها مع حذاء رياضي مميز، لطلة غاية في الحيوية.

4- بنطال مثالي

يعدّ البنطال الرياضي من القطع المثالية، التي يمكن ارتداؤها عند ممارسة التمارين الرياضية، يمكن إقران (تي شيرت) مع سروال رياضي مطبوع للحصول على طلة مناسبة لمجموعة من الأنشطة البدنية الفائقة، في صالة الألعاب الرياضية وخارجها.

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