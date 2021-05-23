بعد انحسار كورونا في ألمانيا.. الموسيقى تصدح قريباً بالهواء الطلق

المصدر: برلين - رويترز

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن ألمانيا تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف شريطة مراعاة التباعد الاجتماعي، وخضوع الجمهور لاختبارات كوفيد-19، مضيفاً أن مشجعي كرة القدم قد يعودون للمدرجات إذا تراجعت الإصابات أكثر.

وتظهر بيانات جمعها معهد الصحة العامة أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت باطراد خلال الشهر الماضي في ألمانيا، وأن معدل الإصابة الأسبوعي يبلغ حالياً 64.5 لكل 100 ألف.

وأشار سبان، أول من أمس، إلى أن ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس.

وسئل سبان عما إذا كان ذلك المسار النزولي سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، فقال لصحيفة بيلد ام زونتاج: «نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف».

وأضاف «الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون مكتملاً، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم».

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