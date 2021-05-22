للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ولادة 3 صغار دببة في البيرينيه

المصدر: تولوز (فرنسا) ■ أ.ف.ب

رُصِد في منطقة البيرينيه (جنوب غرب فرنسا) ثلاثة صغار دببة رأت النور هذا الشتاء، في ولادة هي الأولى منذ سبعينات القرن الماضي تشهدها هذه المنطقة التي تندر فيها الدببة، كما أفادت، أول من أمس، جمعيات تعنى بشؤون هذه الحيوانات. واعتبر مدير جمعية «بايي دو لورس - أديه» آلان رين، أن الولادة التي حصلت في بيارن «أمر مشجع»، مضيفاً: «لدينا كل سنة ولادة ثلاثة صغار دببة ولكن ليس في منطقة بيارن، حيث لا توجد سوى أنثيين أطلقتا في المنطقة عام 2018، وثلاثة ذكور من طرفي الحدود مع إسبانيا». وبدأت فرنسا عام 1996 عملية لإنقاذ الدببة البنية في جبال البيرينيه من خطر الانقراض بإطلاق دببة من سلوفينيا تمكنت من التكيف جيداً مع بيئتها الجديدة.

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