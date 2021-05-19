اللوز.. منجم فوائد صحية

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أوردت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال أن اللوز يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 غرامات يومياً. وأوضحت المجلة أن اللوز غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، كما يعد اللوز غنياً بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحول دون تجلط الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم المهم لإنقاص الوزن والرشاقة وفيتامين E المهم لشباب البشرة.

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