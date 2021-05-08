النصف_الحلو.. «هدى بيوتي» تُطلق مجموعة هايلايتر جديدة

كشفت علامة «هدى بيوتي» عن مجموعة الهايلايتر جلو أوبسيشنز الجديدة، حيث تضم ثلاثة إصدارات في علب صغيرة ومضغوطة لإضافة لمسة مشرقة إلى الوجه في مختلف الأوقات. وتستمد المجموعة إلهامها من مستحضرات الهايلايتر الشهيرة التي بدأت العلامة بإطلاقها منذ عام 2017، لكن بحجم صغير وتصميم عملي يلائم نمط الحياة العصري لتحافظ عاشقات الجمال على تألقهنّ طوال اليوم. وتتألف كل علبة من أربعة تدرجات لونية متجانسة تضفي إشراقة تحاكي وهج الشمس بلمسة بسيطة، وتراوح بين الدرجة الفاتحة للإطلالات النهارية والدرجة الداكنة للإطلالات المسائية. وتضم المجموعة ثلاث توليفات متنوعة تناسب جميع أنواع البشرة، وتوفر تألقاً خفيفاً ومتوسطاً وآخر مشبعاً، وتتميز جميعها بقوام خفيف ولمسة نهائية مشرقة وناعمة، ويمكن إضفاؤها على العينين والشفتين والجسم لمظهر متألق.

وتوصلت هدى قطان إلى ابتكار مجموعة جلو أوبسيشنز عندما كانت تعمل على إعداد مجموعة جديدة لظلال العيون بالتعاون مع فريقها، حيث لفتَ اهتمامها التركيبة الحريرية والبراقة للظلال، واستخدمت الصيغة الأولية كأساس لمستحضر هايلايتر يجمع بين بريق فريد وتأثير يدوم طويلاً. ونجحت هدى وفريقها بتحويل التركيبة إلى قوام خفيف الوزن يسهل تطبيقه ومزجه على البشرة ويضفي ملمساً فائق النعومة. وتتألف التركيبة الفريدة من مساحيق فاخرة كفيلة بإثراء نعومة البشرة والتماهي مع لونها وطبيعتها، كما تحتوي على لآلئ متناهية الصغر بنسبة %40 إلى 50% تعكس لمسة من التوهج. ويتميز الهايلايتر العصري بإشراقة شديدة التوهج، ويترك طبقة نهائية كريمية وخالية من العيوب.

وأطلقت «هدى بيوتي» فرشاة فائقة النعومة لتعزيز تأثير مجموعة الهايلايتر جلو أوبسيشنز. وصُنعَت فرشاة الوجه من ألياف اصطناعية بتصميم من ثلاثة أطراف للحصول على تأثيرات مختلفة وتطبيق المستحضر بسهولة وبشكل متماسك، لإضفاء رونق وإشراقة إلى البشرة الشاحبة بلمسة سريعة. كما يمكن استخدام الفرشاة الجديدة بسلاسة مع هايلايتر البودرة. ويساعد الطرف الدقيق للفرشاة في الحصول على توهج طبيعي، فيما يضفي الطرف المدبب توهجاً خفيفاً، أما الطرف المسطح فيُستخدم لتطبيق لمسة كثيفة من اللمعان.

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