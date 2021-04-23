فيتامين مهم للصحة.. يحمي الشرايين ويقي من أمراض عدة

المصدر: بون - د.ب.أ

أفاد خبراء الجمعية الألمانية للتغذية بأن فيتامين K يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يقي من الأمراض من ناحية، ويحارب الشيخوخة من ناحية أخرى.

وأوضح الخبراء أن هذا الفيتامين يعمل على تنظيم عملية تخثر الدم، كما أنه يحمي العظام من الهشاشة، ويقي من تكلس الشرايين ومن السرطان. وبالإضافة إلى ذلك يقي الفيتامين من التجاعيد.

وينقسم فيتامين K إلى نوعين: K1، ويوجد في الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب وفي الأعشاب الطازجة والأفوكادو. ويندرج هذا الفيتامين ضمن الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، أي ينبغي تناوله مع الدهون، كي تمتصه الأمعاء.

أما فيتامين K2 فتتمثل مصادره الغذائية في اللحوم مثل كبد البط، والبيض، ومنتجات الألبان مثل جبن الجودة.

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