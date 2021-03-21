مطور لقاح فايزر متفائل بالسيطرة على كورونا نهاية الصيف بأوروبا

المصدر: برلين - رويترز

أبدى أوغور شاهين، مؤسس شركة بايونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا التي تم إقرار استخدامها تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف؛ على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد-19. واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد أمس السبت.

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

لكن شاهين قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وصرح شاهين لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية بأنه «من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف.. ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا».

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