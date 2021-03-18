الجينز يزهو بالأحمر والأنوثة خلال الربيع

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يتألق السروال الجينز في ربيع/‏صيف 2021 بألوان زاهية ليمنح المرأة إطلالة جذابة من ناحية، ويشيع أجواء البهجة والمرح من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة إيلي، أن السروال الجينز يخطف الأنظار إليه خلال الموسم باللون الأحمر المفعم بالإثارة، مشيرة إلى أنه يتناغم مع قطع الملابس، التي تكتسي بالأبيض أو الأسود؛ إذ تخلق هذه التوليفات اللونية تبايناً مثيراً ولافتاً للأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن السروال الجينز يسطع هذا الصيف أيضاً باللون الأصفر، الذي يضفي على المظهر طابعاً مشرقاً يعكس روح المرح والانطلاق.

ويتناغم السروال الجينز ذو اللون الأصفر مع قطع الملابس، التي تكتسي بالأبيض أو الأسود أو درجات البيج والكريمي.

كما يتألق السروال الجينز باللون الوردي المفعم بالرقة والأنوثة، والذي يمتد من الوردي الناعم إلى الوردي الصارخ ليشيع أجواء التفاؤل. ويمكن تنسيق السروال الجينز ذي اللون الوردي مع قطعة فوقية تكتسي بالأبيض للحصول على إطلالة هادئة، في حين يمكن الحصول على إطلالة جريئة من خلال تنسيق السروال الجينز الوردي مع قطعة فوقية تزهو باللون الأحمر.

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