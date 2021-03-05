لمرضى حساسية الأنف.. 4 نصائح مهمة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

نصحت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية مرضى حساسية الأنف ببعض التدابير البسيطة، خلال فصل الربيع للحد من وصول حبوب اللقاح إلى غرفة النوم.

وتالياً أربع من تلك النصائح التي تساهم في تجنب مسببات الحساسية:

1- أوضح خبراء الغرفة أنه ينبغي غسل الشعر قبل الذهاب إلى الفراش مساء، للتخلص من مسببات الحساسية العالقة بالشعر على مدار اليوم.

2- ينبغي خلع الملابس، التي تم ارتداؤها نهاراً أثناء التواجد خارج المنزل، في غرفة أخرى وعدم اصطحابها إلى غرفة النوم.

3- من المهم أيضاً تهوية غرفة النوم جيداً بصفة منتظمة، بطريقة التيارات الهوائية.

4- بالإضافة إلى ذلك، يمكن إبعاد مسببات الحساسية عن غرفة النوم من خلال تركيب شبكات الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ.

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