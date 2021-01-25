3 تمارين يمكن ممارستها بالاستعانة بالأريكة

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أكد الخبير الألماني والمدرب، يان ماجنوس باهمان، أنه يمكن استثمار الأريكة جهازاً رياضياً لرفع اللياقة البدنية وتقوية العضلات وحرق الدهون. وينصح بالاستعانة بالأريكة، خصوصاً خلال فترات الحجر الصحي.

ويقدم الخبير الألماني ثلاثة تمارين مفيدة للصحة واللياقة البدنية.

القرفصاء البلغارية

قف أمام الأريكة وخذ خطوة كبيرة للأمام، ثم قم بمد ساق واحدة للخلف وضع قدمك على الأريكة بحيث يشير نعل القدم نحو السقف. هذا هو وضع البداية، بعد ذلك يتم ثني وفرد ركبة الساق الواقفة، ثم تبديل الرجل بعد تكرارات عدة.

الضغط

يمكن القيام بتمارين الضغط على الأريكة بوضع القدمين عليها، ومن المهم أن يشكل الظهر خطاً مستقيماً، وأن تكون البطن والأرجل مشدودة، ثم ثني الذراعين حتى ملامسة طرف الأنف الأرض والعودة لأعلى مرة أخرى.

Hip Thrust

يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الأرداف. ولأدائه ينبغي الجلوس أمام الأريكة بحيث يلمسها الظهر، ثم الوقوف مع ثني الركبتين، ثم وضع حزام الكتف على حافة الأريكة «ينبغي الآن تعليق الأرداف قليلاً في الهواء. ومن هذا الوضع يمد أحد الساقين للأمام، والدفع بالأخرى، التي لاتزال مثنية إلى أعلى، ثم ثني الساق مجدداً ببطء، بينما تظل الساق المفرودة كما هي طوال التمرين، على أن يتم تبديل الرجل بعد تكرارات عدة».

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