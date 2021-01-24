5 لمسات تجدّد الأجواء في المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في ظل قضاء الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم، خلال العام الماضي، حظي كثيرون بفرصة إعادة التواصل مع منازلهم، وتحويلها إلى مساحات معيشة أكثر عملية وراحة.

ومع توقعات باستمرار هذا التوجّه في مختلف أنحاء العالم، يشارك خبراء من «انتيريرز» للمفروشات في الإمارات، نصائحهم لعام 2021، التي يمكن تطبيقها في أي منزل، ما يعد بدايةً مميزة للعام الجديد.

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