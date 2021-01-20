صوت الصفير خلال التنفس.. هل يدل على مشكلة صحية؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

أرجع أطباء المركز الألماني للتوعية الصحية صدور صوت‬ صفير أثناء التنفس إلى ضيق المسالك التنفسية، والذي يحدث لأسباب‬ عدة تتمثل في التهاب الشعب الهوائية والربو والانسداد الرئوي المزمن‬.

وفي حالات نادرة قد يحدث ضيق المسالك التنفسية بسبب الإصابة بورم ما.‬ كما قد يكمن السبب في استنشاق جسم غريب، خاصة لدى الأطفال الصغار. ‬

وعلى أية حال يستلزم صدور صفير أثناء التنفس استشارة الطبيب، خاصة إذا‬ ‫كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم،‬ وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصفير، ومن ثم الخضوع للعلاج‬ ‫الصحيح في الوقت المناسب.‬

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