أطعمة مفيدة لصحة العين وقوة الإبصار

المصدر: بون - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن هناك العديد من الخضراوات والفواكه تحتوي على مواد تساهم بشكل فعال في الحفاظ على قوة الإبصار.

وأوضحت أن الجزر والسبانخ والطماطم والبروكلي والمانجو تحتوي على مادة «البيتا كاروتين»، والتي يحولها الجسم إلى فيتامين أ. وتتمثل فائدته في حماية شبكية العين وعدسة العين.

وهذه الوظيفة تقوم بها أيضاً كل من مواد «الكاروتنويدات» و«اللوتين» و«الزيازانثين»، والتي تحتوي عليها الذرة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء. كما أن هذه المواد من شأنها تقليل فرص الإصابة بضمور الشبكية والمياه البيضاء «الكتاراكت».

وينبغي أيضاً تناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتاميني ج وهـ؛ نظرا لتأثيرهما المضاد للأكسدة، ولأنهما يعملان على حماية خلايا الشبكية من أضرار ضوء الشمس.

يشار إلى أن فيتامين ج يتوافر في الموالح، بينما يتوافر فيتامين هـ في الزيوت النباتية والبندق والحبوب.



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