النصف الحلو.. 4 نصائح ذهبية للعمل من المنزل بنجاح

مع استمرار وتواصل شركات عديدة تشجيع موظفيها على العمل عن بُعد، وما بدأ كمطلب من منظمة الصحة العالمية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمعات في مواجهة تفشي الفيروس، أصبح اليوم حلاً مستداماً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في ظل الظروف القاسية التي نشهدها في هذه الفترة، إذ لاشك أن هذا الوضع الجديد قد غيّر أسلوب حياتنا وعملنا.

ورغم أن العمل عن بُعد أصبح جزءاً اعتيادياً من حياتنا، سرعان ما أدرك العديد من الأشخاص الصعوبات المرافقة لهذا الأسلوب من العمل، وبناء على ذلك جمعنا أهم النصائح التي تتيح تحقيق أفضل النتائج، وتمكّن العاملين في المنزل من إيجاد التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، وضمان أعلى درجات النجاح على المستوى النفسي والجسدي والعاطفي، من خلال تغيير بعض العادات وبناء البيئة المناسبة للعمل من المنزل.

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