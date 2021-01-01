حبة البركة.. شهادة ألمانية عن فوائد زيتها الصحية

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

نقلت مجلة «Brigitte» الألمانية المعنية بالصحة والجمال، عن خبراء، قولهم، إن زيت الحبة السوداء المعروف أيضاَ باسم زيت حبة البركة يتمتع بفوائد صحية جمّة لكونه كنزاً من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والزيوت الطيّارة.

وأوضحت المجلة أن زيت الحبة السوداء غني بالفيتامينات B1 و B2 و B5 وC والبيتا كاروتين، والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، والأحماض الأمينية مثل التيروسين والأرجنين واللايسين، والزيوت الطيّارة مثل الثيموكينين.

وبفضل هذه المكونات يعمل زيت الحبة السوداء على تقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد، كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض مستوى السكر بالدم وطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، فضلاً عن قدرته على تخفيف الآلام، وتأثيره الإيجابي على البشرة الجافة والصدفية والربو والحساسية.

وعلى الجانب الآخر لا يخلو زيت الحبة السوداء من الآثار الجانبية؛ إذ قد يتسبب في حدوث المخاض المبكر لدى الحوامل، كما أن تناوله على الريق قد يؤدي إلى مشاكل بالمعدة، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناوله قد يلحق ضرراً بالكبد والكلى.

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