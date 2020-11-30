تصاميم جديدة تثري خزانة المرأة العصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «ماركس وسبنسر» عن تشكيلتها من الأزياء المحافظة لموسم شتاء 2020، ضمن خيارات من التصاميم العصرية والأنماط الراقية، إذ تجمع القطع بين الخطوط العفوية والأقمشة المريحة والرسومات الكلاسيكية المطبوعة، ما يثري خزانة ملابس المرأة العصرية خلال موسم الشتاء.

وتتميز التصاميم بلمسات أنثوية عصرية تزينها رسومات جذابة من زخارف الأزهار والنقشات المنقطة، إضافة إلى قطع منفصلة بمساحات لونية متجاورة، تم تصميمها من أقمشة ناعمة ومريحة يسهل معها تنسيق الإطلالة. بينما تواصل العلامة من خلال تشكيلتها استعمال تدرجات لونية منعشة، إذ استعانت في تشكيلتها الجديدة بلمسات عصرية من الكاكي والرمادي الترابي والأصفر الناعم، لتمنح الأزياء المحافظة إطلالة عصرية.

وتحظى الإطلالة الانسيابية المريحة برواج وأهمية خاصة هذا الموسم، إذ تحفل القطع بالفساتين الطويلة والتنانير المميزة بقصّات تضيق نحو الأسفل، إضافة إلى الكنزات المزوّدة بياقات مستديرة عالية. ما يوفر خيارات متنوّعة لإطلالات مريحة في كل وقت من الصباح حتى المساء.

ولا تخلو التشكيلة من اللمسات الأنثوية المرهفة، بما في ذلك الياقات المفتوحة والمغطّاة بقماش شفاف، إضافة إلى الأطراف المزيّنة بالكشاكش والتفاصيل الحافلة بالثنيات، إلى جانب القطع المستوحاة من الأزياء العملية والقطع المنفصلة خفيفة الوزن.

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