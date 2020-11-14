النصف_الحلو.. «ليندبيرج»: النظارات الجديدة من أسلاك التيتانيوم

كشفت «ليندبيرج»، العلامة الدنماركية الفاخرة للنظارات والشركة الرائدة في قطاع النظارات العالمي، الشهيرة بتصميماتها الفريدة وأنظمتها النموذجية، عن تصاميم تشكيلتها الجديدة من النظارات.

وتتألق الهياكل الهندسية بتصاميم مستوحاة من البيئة الطبيعية، لتعكس مزيجاً مثالياً بين العالم الطبيعي والإبداعي. وتستوحي التشكيلة إلهامها من هذا المفهوم، حيث تم تصميم هذه الإطارات بما ينسجم مع الملامح الطبيعية للوجه ويبرز جمالها بشكل لافت. وتم تصميم التشكيلة من أسلاك التيتانيوم عالية الجودة، حيث يزن كل إطار نحو ثلاثة غرامات فقط. وتتألق النظارات بتصاميم فريدة مع هيكل متين وقوي وخفيف الوزن في آنٍ معاً. وتستوحي تصاميم إسبن ذات الإطار المضلّع إلهامها من الخطوط الهندسية العصرية، حيث يجسّد الإطار العصري جوهر التصميم البارع الذي ينسجم مع ملامح الوجه بشكل مثالي. وتتألق تصاميم روي للنظارات بأشكال مستوحاة من قرص العسل، حيث يتميز الإطار بحافة داخلية من الأسيتات مصممة بمنتهى الحرفية ومثبتة من دون مواد لاصقة أو براغي. فيما تتألق تشكيلة التيتانيوم 7000 بإطارات بحواف غير مكتملة وتصاميم مصقولة وفاخرة، حيث يضفي الجزء العلوي المميز والمصنوع من التيتانيوم طابعاً فريداً ولمسات جمالية انسيابية، ليقدم نظارات خفيفة الوزن بمنتهى الأناقة والرقي.

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