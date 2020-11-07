النصف_الحلو:«ريبوك».. تشكيلة أزياء إيترو للخريف والشتاء.. خفّة وراحة وعصرية

كشفت علامة «إيترو» عن تشكيلتها الجديدة لإطلالات مميزة تحمل طابعها الجمالي الخاص، وتتميز بلمسات عصرية ومتنوّعة من الخفّة والراحة، حيث تتوجه إلى المرأة المستقلة ذات الروح المنطلقة التي تسعى لتأكيد تفرّدها وتميزها.

ويكتسب الطابع البدوي المميز للتشكيلة تنوعاً وغنى مع لمسات مختلفة، مثل لمسات الفروسية الأرجنتينية المثيرة والزخارف البلقانية الفريدة وجاذبية الأناقة العصرية.

وتقدّم العلامة من خلال تشكيلتها الراقية والمتقنة إطلالات مميزة وغنية للنساء اللواتي يسعين إلى التفرّد والتميز.

وتظهر اللمسات الفنية والحرفية على مختلف القطع الفاخرة، مثل معطف الصوف المقلوب، والمعطف العصري المصنوع من موهير الجمل، والأثواب ذات الشراشيب المستوحاة من البطانيات لتلتف على كامل الجسد.

كما تعد هذه التشكيلة بجولة حول العالم من خلال السترات المطرّزة، وكنزات الجاكار، والدينم المطرّز، بالإضافة إلى سراويل من جلد الغزال مع إضافات مقلّمة. وتبرز السراويل الواسعة والفساتين من قماش الفانيلة ذات طبعات وزخارف بيزلي الخفيفة والسترات المبطنة بتناغم مع الملابس الحضرية المثالية، بما في ذلك القمصان ذات الياقات أو التزيينات المخرمة الأنيقة، والبدلات الرياضية من الكشمير، والبدلات متقنة الصنع.

وتستعيض التشكيلة عن ألوان الشتاء من الأبيض والألوان المحايدة والأحمر، لتتجه إلى اللمسات الليلية مع أزياء السهرات بألوان الأزرق الداكن والأسود والذهبي البراق.

وتتألق الفساتين ذات التصاميم الحسيّة بلمسات من قماش اللاميه، وتثري الرسومات المستوحاة من فن آرت ديكو الأكمام المنفوخة بالفساتين الصغيرة، بينما تظهر البدلات الرسمية المخملية طابعاً رجولياً مميزاً، وينسدل شال الجاكار على قطعة ذهبية مفردة من المخمل.

وتضيف مجموعة من المجوهرات المبتكرة لمسة إضافية من التميّز العصري، بينما تضفي أحذية الغاوتشو الجلدية طابعاً عملياً على التشكيلة.

وفي الختام، تتميز التشكيلة بمجموعة من المعاطف المطرية المزينة على نمط البيزلي والمبطنة بقماش أسود، حيث تمّ غسلها لتكتسب طابعاً عملياً، بالإضافة إلى منحها إطلالة راقية مع النسخة الجديدة اللامعة من حقيبة بيغاسو الأيقونية.

- الطابع البدوي يُكسب التشكيلة تنوعاً وغنى مع لمسات مختلفة، مثل لمسات الفروسية الأرجنتينية المثيرة والزخارف البلقانية الفريدة.

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