النصف_الحلو:«في حب الموضة».. «سبلاش» تُطلق تشكيلة جديدة

كشفت متاجر سبلاش عن تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2020، تحت شعار «في حب الموضة». وتضم التشكيلة مجموعة واسعة من الأزياء المميزة للرجال والنساء، المصنوعة من المنتجات المستدامة مثل القطن العضوي والبوليستر المعاد تدويره.

وتمثل التشكيلة الجديدة لهذا الموسم مجموعة منتقاة من الفساتين العصرية الواسعة، والجاكيتات والمعاطف الأنيقة، والبلوزات الرسمية، والبناطيل التي تعكس بمجملها روح الأناقة التقليدية والعصرية بألوان وقصات وتصميمات متنوعة.

نسائي

تعكس تشكيلة الأزياء النسائية الجديدة أجواء الشتاء الدافئة، التي تضفي على القطع رونقاً خاصاً بألوان تنبض بالحياة على الملابس الاحتفالية، إذ تحضر لمسة عصرية عبر الرسومات والطبعات والأقمشة التي تبرز فيها تفاصيل مرحة على غرار الأكمام المنفوخة وخطوط العنق المزركشة والقصات الرقيقة.

ويمكن لعاشقات الموضة الآن الاختيار من بين مجموعة من تشكيلة الفساتين الطويلة والمتوافرة بألوان الشتاء الزاهية التي يمكن ارتداؤها فوق الجينز، لإضفاء لمسة عصرية لتقدم استايلات مختلفة يمكن ارتداؤها في مناسبات متعددة.

وتقدم أيضاً تشكيلة الشتاء السترات اللامعة ذات الطابع الرياضي الأنيق بتصميمات مزخرفة مستوحاة من اللون الأصفر النابض بالحياة والوردي المبهج والأرجواني والأحمر الناري، بالإضافة إلى الأسود والذهبي اللذين يعدان من ألوان الشتاء المفضلة التي تتماشى مع توجه عالم الأزياء لهذا الموسم.

الرجالي

المظهر العصري لتشكيلة شتاء 2020 من سبلاش، يبرز أيضاً في ملابس الرجال التي تمثل مجموعة من التصاميم المريحة والعملية في لوحة من الألوان والقصات المختلفة لهذا الموسم.

وتقدم التشكيلة ملابس شتوية بأقمشة ناعمة وأنماط وقصات جديدة من المعاطف الطويلة والسترات المبطنة. كما تم استخدام تقنيات حديثة في تصنيع الجاكيتات والسترات تجعلها أخف وزناً وأكثر تماسكاً. تتميز تشكيلة القمصان الجيرسيه والصوف المصقول لإضفاء لمسة فاخرة على المظهر النهائي للقطعة. وتضم التشكيلة: القمصان ذات الأكتاف المتدلية والبلوزات ذات الرقبة العالية، والقمصان الواسعة غير الرسمية، والبناطيل ذات الحزام المطاطي، جميعها صممت لتضفي شعوراً بالراحة والأناقة لتشكيلة الملابس الرجالية لهذا الموسم.

راحة وأناقة

استوحت مجموعة «سلوجن» من نمط الحياة الجديدة، والتي تجعلنا نبحث عن أزياء مريحة تناسب البقاء في المنزل أو التحرك بشكل أنيق وبسيط في الوقت ذاته. وتقدم هذه التشكيلة مجموعة مستوحاة من الملابس الرياضية بألوانها الجريئة التي تناسب جميع الأوقات، وتم تصنيعها من الأقمشة المطرزة والتصاميم الرئيسة لهذا الموسم، مثل «سكيني ريب نيت»، وتعد التشكيلة الرئيسة لهذا الموسم.

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