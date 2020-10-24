النصف_الحلو.. حقائب مبتكرة من «تايلر إليس» لموسم خريف وشتاء 2020

بدءاً من التصاميم المبتكرة والأقمشة ذات الألوان الزاهية، حرصت «تايلر إليس» في تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2020 على ابتكار مجموعة حقائب بتصاميم لافتة تصلح لكل زمان ومكان، إذ تسعى ابنة مصمم الأزياء الراحل بيري إليس على التزامها بأرقى معايير الجودة والاتقان التي أكسبتها قاعدةً جماهيريةً واسعة. استوحت المصممة إلهامها في التشكيلة الجديدة من صفاء وسكينة ريف مدينة ليون، ومن شغفها بالسفر والترحال، إذ تألقت بتصاميم هندسية ذات تفاصيل من الجلد اللامع بتدرجات معدنية مخصصة، بينما يبرز جمال التصاميم الكلاسيكية عبر تدرجات الألوان اللامعة، لتوفر حقائب تناسب كل الأيام والمناسبات، ما جعلها تحظى بإعجاب المشاهير وشخصيات عالمية مؤثرة، كونها تمنحهن أرقى درجات الأناقة، سواء على السجادة الحمراء أو خلال حياتهن اليومية.

وتكريماً لذكرى والدها، تضع المصممة خط يد بيري إليس ضمن شعار الشركة، فهو الأقرب إلى قلبها، ويشكّل جزءاً محورياً في كل ما تقوم بإبداعه.

وتضيف تشكيلة موسم خريف وشتاء 2020 لمسة مميزة لأي إطلالة، إذ صممت حقيبة إيمي مع غطاء أمامي يصل طوله ثلاثة أرباع الحقيبة، إضافة إلى مشبك مغناطيسي وقفل إنفينيتي مخصص بشكل متطاول من ابتكار العلامة. مع جيب خارجي مخفي وسلسلة اختيارية يمكن تركيبها على الحقيبة وارتداؤها حول الجسم. وتُعدّ هذه القطعة خياراً مناسباً للهواتف الذكية كبيرة الحجم. كما تتألق في داخلها بطانة باللون الأزرق الخاص بالعلامة، كما تتوافر الحقيبة بتصميم مزود بقبضة علوية.

وتشكّل حقيبة بوبي خياراً مفعماً بالنعومة، مع إطار نصف معدني ومشبك باينكون. وتحتوي على بطانة باللون الأزرق الذي تشتهر به العلامة.

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