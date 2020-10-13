للجالسين في الغرف السيئة التهوية.. هناك طريقة للوقاية من الفيروس

المصدر: روستوك - د.ب.أ

قال أخصائي الطب الاستوائي الألماني الدكتور إميل رايزنجر إن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلل ذلك بأن الغرف ذات التهوية السيئة يرتفع فيها خطر انتقال العدوى عبر جزيئات الإيروسول المنتشرة في الهواء، والتي تعد – إلى جانب الرذاذ - إحدى الطرق الرئيسة لانتقال فيروس كورونا حتى لو بحجم ضئيل.

وبينما تهبط جزيئات الرذاذ الثقيلة على الأرض سريعاً، يمكن لجزيئات الإيروسول الخفيفة أن تبقى في الهواء لفترة زمنية أطول، ومن ثم تنتشر في الغرف المغلقة.

وللحد من خطر انتشار فيروس كورونا، ينصح رايزنجر بتهوية الغرف المغلقة بطريقة التيارات الهوائية لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 10 دقائق، وذلك بعد الجلوس سوياً لمدة 20 دقيقة في غرف الاجتماعات، وبعد كل ساعة في غرف المكاتب.

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