من أجل صحة قلبك ودماغك.. عليك بهذه الأسماك الدهنية مرتين أسبوعياً

المصدر: بون - د.ب.أ

ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن سمك السلمون يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يحمي من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت الجمعية أن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 طويلة السلسلة مثل حمض «الإيكوسابنتاينويك» وحمض «الدوكوساهكساينويك»، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد وخفض ضغط الدم المرتفع وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

لذا تنصح الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعياً، مع مراعاة تناول نحو 70 غراماً من الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة.

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