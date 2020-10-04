تحدي دبي للياقة يعود: استعدوا لـ 30 يوماً من النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة، في 30 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 28 نوفمبر المقبل، لتعزّز مفهوم الصحة، وتبثّ الحماس في كل أرجاء دبي، وتجمع سكانها وزوارها حول الرياضة.

ويتضمن برنامج هذا العام مزيجاً من الفعاليات الافتراضية والأنشطة التي تنظم في أماكن متنوعة، بما فيها الصالات الرياضية، وكذلك في الهواء الطلق، مع الأخذ في الحسبان أعلى معايير السلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، لضمان التواصل مع المشاركين، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news